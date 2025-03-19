Після завершення війни Китай готовий долучитися до відновлення України

Китай висловив готовність долучитися до відновлення України після завершення війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на China Daily.

«Ми готові продовжувати надавати допомогу в межах наших можливостей відповідно до побажань зацікавлених сторін, що, звичайно, охоплює післявоєнну реконструкцію», – каже речник Китайського агентства міжнародного співробітництва з розвитку Лі Мін.

Лі Мін нагадав, що Китай вже надав чотири партії гуманітарної допомоги Україні з моменту початку війни в Україні. За його словами, «Китай і надалі залишатиметься позитивною силою для миру і стабільності в усьому світі та прогресивною силою для глобальної справедливості та правосуддя».