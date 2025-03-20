Потураєв: Через припинення підтримки від США 51% українських медіа можуть припинити свою діяльність

Уже цього року через припинення Сполученими Штатами Америки грантової підтримки для різноманітних програм 51% незалежних українських медіа можуть припинити свою діяльність, зокрема від 51% до 70% регіональних медіа.

Про це повідомив голова Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики, віцепрезидент Парламентської асамблеї ОБСЄ Микита Потураєв під час Першої додаткової наради ОБСЄ з людського виміру, що присвячена ролі медіа в умовах конфліктів і гуманітарних криз, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу Апарату Верховної Ради.

«51% незалежних українських медіа можуть припинити свою діяльність вже цього року. І серед них від 51% до 70% — це регіональні медіа, тобто ми можемо втратити майже всі регіональні медіа в Україні», - наголосив Потураєв, коментуючи припинення Сполученими Штатами Америки грантової підтримки для різноманітних програм, зокрема й для українських медіа.

Водночас голова парламентського комітету акцентував, що Росія та Китай фінансування своїх ЗМІ, іноземних пропагандистських медіа не скорочують.

За його словами, скорочення фінансування українських і не лише українських медіа — це фактично підтримка російської брехні, пропаганди та дезінформації.

Потураєв закликав терміново створити міжнародний фонд для підтримки незалежних медіа.

«Потрібні довгострокові фінансові механізми, а не короткострокові гранти. Пропаганда не зупиняється. І правда теж не повинна зупинятись», — наголосив депутат.