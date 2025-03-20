Через торгівельну війну зі США Китай зняв заборону на імпорт м’яса птиці з Аргентини

Китай зняв дворічну заборону на імпорт м’яса птиці з Аргентини, знову відкривши ключовий канал поставок на тлі торговельної війни зі Сполученими Штатами, яка призвела до високих мит на продукцію американських сільгоспвиробників.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Аргентина призупинила експорт птиці у лютому 2023 року після виявлення високопатогенного пташиного грипу (ВППГ) у комерційних птахів, що спонукало Китай запровадити заборону у березні того ж року.

Як зазначили у головному митному управлінні КНР, імпорт птиці та супутніх продуктів від американського виробника дозволили з 17 березня після аналізу ризиків, дані яких не уточнюються

За даними Міністерства сільського господарства США, до заборони імпорту Аргентина була третім за величиною постачальником курячої продукції Китай.

Скасування заборони на імпорт м’яса птиці відбувається на тлі торгового протистояння між Пекіном та Вашингтоном. Китай запровадив 15% імпортне мито на американських курей в рамках тарифів, що охоплюють американську сільськогосподарську та продовольчу продукцію вартістю 21 млрд доларів.

Зазначається, що у 2024 році Сполучені Штатти були третім за величиною постачальником м'яса до Китаю після Бразилії та Аргентини, на частку яких припало 590 000 тонн або 9% від загального обсягу імпорту.