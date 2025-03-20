Через торгівельну війну зі США Китай зняв заборону на імпорт м’яса птиці з Аргентини

Китай зняв дворічну заборону на імпорт м’яса птиці з Аргентини, знову відкривши ключовий канал поставок на тлі торговельної війни зі Сполученими Штатами, яка призвела до високих мит на продукцію американських сільгоспвиробників.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Аргентина призупинила експорт птиці у лютому 2023 року після виявлення високопатогенного пташиного грипу (ВППГ) у комерційних птахів, що спонукало Китай запровадити заборону у березні того ж року.
Як зазначили у головному митному управлінні КНР, імпорт птиці та супутніх продуктів від американського виробника дозволили з 17 березня після аналізу ризиків, дані яких не уточнюються
За даними Міністерства сільського господарства США, до заборони імпорту Аргентина була третім за величиною постачальником курячої продукції Китай.
Скасування заборони на імпорт м’яса птиці відбувається на тлі торгового протистояння між Пекіном та Вашингтоном. Китай запровадив 15% імпортне мито на американських курей в рамках тарифів, що охоплюють американську сільськогосподарську та продовольчу продукцію вартістю 21 млрд доларів.
Зазначається, що у 2024 році Сполучені Штатти були третім за величиною постачальником м'яса до Китаю після Бразилії та Аргентини, на частку яких припало 590 000 тонн або 9% від загального обсягу імпорту.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023