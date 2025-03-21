Глави країн ЄС підтвердили намір продовжувати економічну та військову підтримку України

Глави держав та урядів більшості країн ЄС, за винятком однієї європейської держави, підтвердили намір продовжувати економічну та військову підтримку для України, а також закликали національні уряди прискорити поставки в Україну боєприпасів та іншого військового обладнання.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у висновках Європейської Ради, що оприлюднені на сайті цієї євроінституції.

«Європейський Союз буде продовжувати надавати Україні регулярну та передбачувану фінансову підтримку. Європейська Рада закликала Європейську комісію швидко здійснити всі необхідні заходи для просування фінансування в рамках Європейського фонду та ініціативи G7 ERA. Вона також закликала Європейську комісію та країни-члени скористатися всіма можливостями Українського фонду для збільшення фінансової підтримки для України», - йдеться у резолюції саміту.

Водночас Європейська Рада підтвердила чинність ініціатив з посилення військової допомоги для України. Висока представниця ЄС буде координувати таку допомогу від країн-членів, та від інших держав, що беруть участь у таких ініціативах, для збільшення поставок, на добровільній основі, артилерійських боєприпасів великого калібру, ракет та іншого військового обладнання, яке має надходити за ініціативою G7 ERA.

У цьому контексті Європейська Рада закликала країни-члени ЄС терміново наростити зусилля для вирішення найбільш нагальних військових та оборонних потреб України.