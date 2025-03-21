Deutsche Welle: ЄС не конфіскуватиме заморожені активи рф

Європейський Союз не буде конфісковувати заморожені активи російської федерації. Відразу кілька країн виступили проти цього.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.
Текст висновків саміту ЄС від 20 березня, що потрапив у розпорядження кореспондентки DW, свідчить про те, що Євросоюз припинив дискусію про конфіскацію заморожених російських активів.
"Відповідно до законодавства ЄС, російські активи мають залишатися без руху доти, доки росія не припинить свою агресивну війну проти України та не компенсує їй шкоду, заподіяну цією війною", - ідеться в тексті, ухваленому лідерами країн Євросоюзу.
Проти конфіскації понад 200 млрд євро російських активів виступили відразу кілька країн Євросоюзу. Вони аргументували свою позицію зокрема:
"Ми починаємо думати про ендшпіль в Україні, про мирні переговори, припинення вогню, мирну угоду, яка може бути підписана як через 3 місяці, так і через 3 роки. І люди починають розуміти, що мати ці активи може бути важливіше, ніж конфіскувати їх, не знаючи при цьому, що з ними робити", - зазначив один європейський дипломат напередодні саміту.
Водночас видання зазначило, що в документі йдеться про готовність ЄС й надалі посилювати тиск на росію. Зокрема шляхом введення додаткових санкцій і посилення контролю за дотриманням наявних заходів, щоб послабити її здатність вести війну проти України.
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