Politico: Країни ЄС знайшли спосіб обходити вето Угорщини з питань, що стосуються України

Лідери країн-членів Європейського союзу знайшли спосіб обходити вето Угорщини з питань, що стосуються України. Відповідні документи прикладають до резолюцій, які отримали одностайне схвалення і після публікуються як офіційний висновок.

Про це Politico написало з посиланням на неназваних європейських дипломатів.

Видання нагадало, що два тижні тому питання надання підтримки Україні знову опинилося під загрозою через позицію Угорщини. Будапешт спробував зірвати пропозиції про те, щоб ЄС заповнив прогалину, що утворилася після припинення допомоги з боку США.

Однак тоді текст, узгоджений рештою 26 з 27 країн ЄС, було додано до решти резолюцій, які були одноголосно схвалені. І хоча Угорщина офіційно відмовилася схвалювати документ, він все одно був опублікований як офіційний висновок Європейської ради.

За словами співрозмовників Politico, така тактика, схоже, спрацювала. Тепер Євросоюз має намір використовувати її знову.

"Заяву щодо України сьогодні буде випущено як додаток від імені 26 країн. Це нова норма. І це корисно, коли йдеться про політичні наміри. Хоча, можливо, надалі ми зіткнемося з іншими проблемами", — сказав один із дипломатів.

Інший співрозмовник видання наголосив, що заперечення Угорщини оцінюються гідно — і швидко ігноруються.

"Орбан вибрав ізоляцію і шлях неліберальної демократії всупереч очевидним інтересам ЄС і, по суті, Угорщини. Йому було надано безліч можливостей, але він відкинув їх із простягнутою рукою. Безпека Європи — занадто серйозне питання, щоб вести переговори з однією людиною, яка бачить речі на 180 градусів інакше, ніж усі інші", — сказав інший дипломат.

У проєкті заяви щодо України, з яким ознайомилося видання, підтверджується "постійна та непохитна підтримка ЄС незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів".