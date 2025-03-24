Волц: Для зміцнення довіри США можуть просити росію звільнити незаконно депортованих українських дітей

Радник президента Сполучених Штатів Америки з національної безпеки Майкл Волц вважає, що США можуть просити росію звільнити незаконно депортованих українських дітей "в рамках зміцнення довіри". Про це він заявив у неділю, 23 березня в інтерв'ю CBS News, передає УНН.

Ведуча телеканалу запитала Волтца, чому Держдеп припинив фінансування програми Єльського університету, що допомагає знайти викрадених росією українських дітей.

Радник президента США пояснив, що "міністр Рубіо проводить перевірку всіх цих програм" і що він не може говорити саме про цю програму.

"Але можу сказати, що президент Трамп говорив з обома лідерами про обмін полоненими. І росіяни, і українці обмінялися ув'язненими, майже 200, одразу після їхнього заклику. І він також говорив про майбутнє цих дітей. Так що це, безумовно, перш за все, і, свого роду, заходи зі зміцнення довіри", - зазначив він.

На уточнююче питання, чи просять Сполучені Штати повернути українських дітей "як захід зміцнення довіри", Майкл Волц сказав: "Ми говоримо про низку заходів зі зміцнення довіри. Це один з них".