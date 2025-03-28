Мін’юст: За порушення правил мобілізації заблокували банківські рахунки 26 тисяч українців

В Україні за порушення правил мобілізації заблокували банківські рахунки 26 тисяч громадян.
Як пише LB.ua, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство юстиції.
Рахунки можуть заблокувати на виконання рішення суду у випадках, якщо військовозобов'язаний не сплачує штрафів за ухилення від мобілізації.
Оновлені цифри по кількості блокувань рахунків з'являться після 1 квітня.
Як відомо, в Україні вже майже рік діють посилені правила мобілізації: за невчасне оновлення облікових даних або неявку в ТЦК за повісткою передбачені штрафи від 17 до 25 тисяч гривень для фізичних осіб. Для юридичних осіб суми вищі. Це регулюється статтею 210 Кодексу про адміністративні правопорушення.
Коли накладено штраф, ТЦК передає справу поліції, яка оголошує людину в розшук. У разі подальшої несплати накладених штрафів можуть застосовуватися додаткові санкції, зокрема - арешт рахунків чи позбавлення водійських прав. Остаточне рішення ухвалює виключно суд.
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