Трамп обіцяє ввести вторинні тарифи на всю нафту, що надходить з рф, якщо не вдасться домовитись про припинення вогню в Україні

Якщо через росію не вдасться домовитись про припинення кровопролиття в Україні, США введуть вторинні тарифи на всю нафту, що надходить з рф, заявив президент США Дональд Трамп у неділю під час телефонної розмови з NBC News.
"Якщо ми з росією не зможемо домовитися про припинення кровопролиття в Україні, і якщо я вважатиму, що в цьому винна росія - чого може і не бути - але якщо я вважатиму, що це була її провина, я збираюся ввести вторинні тарифи на нафту, на всю нафту, що надходить з росії", - наводить висловлювання Трампа NBC News.
"Це означатиме, що якщо ви купуєте нафту в росії, ви не зможете вести бізнес у Сполучених Штатах", - сказав Трамп. "На всю нафту буде встановлено мито в розмірі 25%, від 25 до 50 пунктів на всю нафту".
Як зазначається, коментарі Трампа з'явилися після того, як він раніше розкритикував президента України Володимира Зеленського.
"Буде 25% тариф на нафту та інші продукти, що продаються в Сполучених Штатах, вторинні тарифи", - сказав Трамп, зазначивши, що тарифи на росію будуть введені протягом місяця без угоди про припинення вогню, зазначили NBC News.
Трамп сказав, що путін знає, що він злий, але зазначив, що у нього з ним "дуже хороші стосунки" і "гнів швидко розсіюється... якщо він робить правильні речі".
Він також додав, що планує поговорити з путіним наступного тижня.
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