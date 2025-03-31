Daily Mail: Трамп може бути главою Білого дому до 2037 року через лазівку в американській Конституції

Президент США Дональд як Трамп може бути главою Білого дому до 2037 року через просту лазівку в американській Конституції. Про це повідомляє Daily Mail, інформує УНН.

Йдетья про трактування 22-ї поправки 22 основного закону, яка обмежує президентство двома термінами.

"Насправді шлях для Трампа піти на третій термін - і, можливо, четвертий до січня 2037 року, коли йому виповниться 90 років, - не тільки можливий, але й простий, завдяки явній лазівці в поправці", - йдеться у статті.

Зазначається, що для реалізації цієї мети не знадобиться ціла армія юристів, натомість цей крок буде залежати лише від тлумачення одного слова - "вибори" - у 22-й поправці та лояльності однієї людини - віце-президента США Джей Ді Венса. Крім того, Трампу потрібно мати достатню підтримку населення, щоб виграти третій термін на виборах.

Повний текст 22-ї поправки говорить наступне: "Жодна особа не може бути обрана на посаду президента більше ніж двічі, і жодна особа, яка обіймала посаду президента або виконувала обов’язки президента більше двох років із терміну, на який іншу особу було обрано президентом, не може бути обрана на посаду президента більше одного разу".

"Лазівка в 22-й поправці викладена в статті Minnesota Law Review 1999 року, співавтором якої є професор Брюс Пібоді під назвою "Двічі обраний і майбутній президент". У ній пояснюється, як поправка викликала "широко поширене непорозуміння", і робиться висновок, що думка про те, що будь-якому двічі обраному президенту "конституційно заборонено" знову обіймати посаду, є "безсумнівно неправильною", - зазначають автори.

Згідно зі статтею: "Ми стверджуємо, що 22-га поправка забороняє лише переобрання вже двічі обраного президента". Ключова фраза поправки - "Ніхто не може бути обраний на посаду президента більше двох разів...". Стверджується, що це означає, що двічі обраному президенту не буде заборонено пізніше знову обійняти посаду через відставку або смерть іншого президента.

"Таким чином, Трамп міг би балотуватися на посаду віце-президента, а Венс як відкрито визнана номінальна фігура - на посаду президента. Коли він складе присягу, Венс може піти у відставку, дозволяючи своєму віце-президенту Трампу очолити державу", - роблять висновок автори.

Вони додають, що така сама процедура може бути використана під час кількох виборів.

"Щоб виграти четвертий термін, Трампу просто потрібно буде піти з поста президента до виборів 2032 року і стати напарником номінального кандидата в президенти, будь то Венс або хтось інший", - резюмує видання.