Мінагрополітики: Цьогоріч українські аграрії планують суттєво наростити посіви ярої пшениці

Цьогоріч українські аграрії планують суттєво наростити посіви ярої пшениці. Її площа збільшиться на 28% порівняно з минулим роком і складе 222,8 тис. га.
Про це повідомив міністр агрополітики Віталій Коваль.
Таке рішення обумовлене стабільним попитом з боку переробників та експортерів.
Станом на 28 березня в Україні вже засіяно 551,8 тис. га ярих зернових і зернобобових культур. Найбільші площі серед них займають:
Також стартувала сівба цукрових буряків (17,8 тис. га) та сої (0,6 тис. га).
Лідерами за темпами посівної кампанії стали:
Загалом у 2025 році аграрії планують засіяти 5,7 млн га ярих зернових та зернобобових, що відповідає рівню минулого року. Водночас збільшення площ під ярою пшеницею свідчить про намагання адаптуватися до ринкових тенденцій і забезпечити стабільність у постачанні зерна.
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