Мінагрополітики: Цьогоріч українські аграрії планують суттєво наростити посіви ярої пшениці

Цьогоріч українські аграрії планують суттєво наростити посіви ярої пшениці. Її площа збільшиться на 28% порівняно з минулим роком і складе 222,8 тис. га.

Про це повідомив міністр агрополітики Віталій Коваль.

Таке рішення обумовлене стабільним попитом з боку переробників та експортерів.

Станом на 28 березня в Україні вже засіяно 551,8 тис. га ярих зернових і зернобобових культур. Найбільші площі серед них займають:

ячмінь – 315,5 тис. га;

яра пшениця – 79,8 тис. га;

горох – 102,9 тис. га;

овес – 50,7 тис. га.

Також стартувала сівба цукрових буряків (17,8 тис. га) та сої (0,6 тис. га).

Лідерами за темпами посівної кампанії стали:

Миколаївщина – 60,1 тис. га;

Тернопільщина – 58,1 тис. га;

Вінниччина – 53 тис. га;

Кіровоградщина – 48,8 тис. га;

Волинь – 47 тис. га.

Загалом у 2025 році аграрії планують засіяти 5,7 млн га ярих зернових та зернобобових, що відповідає рівню минулого року. Водночас збільшення площ під ярою пшеницею свідчить про намагання адаптуватися до ринкових тенденцій і забезпечити стабільність у постачанні зерна.