Європа може закрити свій ринок для американських товарів, - ЗМІ

Європейська комісія готує відповідь на плани президента США Дональда Трампа запровадити додаткові мита на товари з ЄС. Не виключається і закриття ринку для американських товарів.
Про це повідомляє El Pais.
За даними журналістів, Брюссель розглядає не лише симетричні мита на американські товари, а й використання «антипримусового інструменту» – механізму економічного захисту, який може обмежити доступ США до європейського ринку.
Зокрема, йдеться про часткову або навіть повну заборону на ввезення американських товарів та обмеження участі компаній зі США у держзакупівлях та проєктах, що фінансуються з бюджету ЄС.
За словами джерел, знайомих із ходом цих дискусій, цей варіант ще не обговорювався на засіданнях Ради ЄС з торгівлі, але він розглядається і має затятих прихильників у виконавчій владі ЄС, які стверджують, що його можна «модулювати» на основі заходів Вашингтона.
«Ми готові захищати наші економічні інтереси і, за потреби, ми відповімо твердо, пропорційно, рішуче, вивірено та своєчасно на будь-які несправедливі та контрпродуктивні заходи США», – заявив неназваний представник Єврокомісії.
Крім того, Єврокомісія також займеться реалізацією інших дипломатичних заходів, таких як встановлення контактів з іншими торговими партнерами та прискорене просування нових торгових угод.
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