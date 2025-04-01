Генерал: Європі слід зробити свої національні космічні та оборонні активи доступними для України

Євросоюз має надати Україні доступ до своїх космічних та оборонних технологій, щоб ефективно підтримати її у боротьбі з російською агресією, особливо в умовах невизначеності щодо підтримки з боку США. Таку думку на форумі Space For Ukraine висловив генерал-лейтенант Ріго Террас, ексголовнокомандувач Сил оборони Естонії, який сьогодні входить до складу Європарламенту, передає кореспондентка LIGA.net.
"Європа відстає. Поки Китай, росія та США активно займаються військовою космічною діяльністю, Європа залишилася на застарілих позиціях. Це схоже на фігурне катання, коли інші вже грають у хокей", – сказав він.
На думку Терраса, ЄС має терміново заповнити прогалину між нинішніми космічними можливостями та необхідними оборонними ресурсами, щоб підтримати Україну в її боротьбі з російською агресією. Зокрема, Україні потрібні розвідувальні дані та космічні активи, які допоможуть їй ефективно оборонятися, особливо в умовах невизначеності з боку США щодо подальшої допомоги.
"У короткостроковій перспективі Європі слід зробити свої національні космічні та оборонні активи доступними для України, щоб уникнути затримок", – сказав посадовець.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023