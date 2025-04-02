Британія: Сподіваємось, що будь-які тарифи, запроваджені США, будуть незабаром скасовані

Британія все ще сподівається, що будь-які тарифи, запроваджені президентом США Дональдом Трампом, будуть незабаром скасовані, якщо обидві сторони зможуть узгодити контури нового економічного партнерства.

Про це заявив у вівторок, 1 квітня, міністр бізнесу Британії Джонатан Рейнольдс, цитує агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Міністр бізнесу заявив, що тепер Трамп, схоже, хоче накласти мита на кожну країну, перш ніж обговорювати індивідуальні винятки.

Він висловив сподівання, що ці мита, які мають бути оголошені в середу, 2 квітня, будуть скасовані після того, як обидві сторони узгодять умови.

"Я вважаю, що рамки угоди, безумовно, існують. Ми могли б підписати основні положення, а потім обговорити деталі в конкретні терміни, які б задовольнили США в майбутньому", – сказав він.

Рейнольдс вважає, що те, чи готові США домовитися з іншими країнами – це рішення за США.

"Але я вважаю, що робота, яку ми виконали, зробила це можливим", – сказав він.

Варто нагадати, що британське управління з бюджетної відповідальності нещодавно писало, що у разі реалізації погроз Трампа запровадити нові тарифні ставки для країн світу британська економіка може скоротитися на 1%.

31 березня прессекретар прем'єр-міністра Британії заявив, що країна очікує, що плани Трампа запровадити глобальні тарифи на цьому тижні вдарять по ній, а тому уряд готується до всіх можливих варіантів розвитку подій.