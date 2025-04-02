Адміністрація Трампа почала звільняти співробітників ключових агентств у сфері охорони здоров'я

Адміністрація президента США Дональда Трампа почала звільняти співробітників ключових агентств у сфері охорони здоров'я, включаючи Центр з контролю та профілактики захворювань та Управління з контролю за продуктами та ліками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.
Зазначається, що Білий дім хоче скоротити щонайменше 10 тис. державних посад у сфері охорони здоров'я. Міністр охорони здоров'я Роберт Ф. Кеннеді-молодший назвав ці скорочення необхідними для оптимізації роздутої бюрократії.
За даними агентства, звільнення призвели до відходу низки іменитих учених, які займалися дослідженнями у сфері боротьби з раком та нагляду за лікарськими засобами. Так, директор Управління нових лікарських засобів Пітер Штейн вирішив подати у відставку на тлі скорочень.
Голову Центру тютюнових виробів FDA Браяна Кінга було звільнено вранці 1 квітня. Відхід Кінга та Штейна доповнює скорочення вищого керівництва майже у всіх держустановах у сфері охорони здоров'я.
«У талоні, з яким ознайомилося Reuters, були зазначені номери телефонів 10 різних відділів, куди співробітники могли зателефонувати, щоб забрати своє «необхідне» обладнання. Інші звільнені співробітники отримали електронні листи у вівторок вранці, в яких йшлося про те, що їх звільнення не позначилися на їхній службі, продуктивності чи поведінці», – пишуть журналісти.
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