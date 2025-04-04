Паліса: Присутність військового контингенту інших країн в Україні необхідна для гарантування безпеки

Присутність військового контингенту інших країн в Україні необхідна для гарантування безпеки, вважає заступник керівника Офісу президента Павло Паліса. Свою думку він висловив під час зустрічі з журналістами, передає Суспільне.
За словами Паліси, наразі питання контингенту та його формування обговорюється із союзниками. Зокрема торкаються таких аспектів: повноваження, порядок дій у різних доменах – сухопутному, морському та повітряному.
Заступник глави ОП зазначив, що Україна зацікавлена в максимально ефективній присутності партнерів у кожному з цих напрямків.
Паліса наголосив, що кожен розгорнутий підрозділ повинен мати систему протиповітряної оборони для захисту з повітря, забезпечити надійне логістичне розгортання, мати засоби радіоелектронної боротьби, координувати взаємодію з авіацією, а у випадку військово-морської присутності – гарантувати захист і охорону морських сил.
"Це комплексне питання, яке потребує ретельного планування з урахуванням багатьох факторів. Саме над цим зараз і ведеться робота", – констатував він.
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