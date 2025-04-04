Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Паліса: Присутність військового контингенту інших країн в Україні необхідна для гарантування безпеки

130

Присутність військового контингенту інших країн в Україні необхідна для гарантування безпеки, вважає заступник керівника Офісу президента Павло Паліса. Свою думку він висловив під час зустрічі з журналістами, передає Суспільне.

За словами Паліси, наразі питання контингенту та його формування обговорюється із союзниками. Зокрема торкаються таких аспектів: повноваження, порядок дій у різних доменах – сухопутному, морському та повітряному.

Заступник глави ОП зазначив, що Україна зацікавлена в максимально ефективній присутності партнерів у кожному з цих напрямків.

Паліса наголосив, що кожен розгорнутий підрозділ повинен мати систему протиповітряної оборони для захисту з повітря, забезпечити надійне логістичне розгортання, мати засоби радіоелектронної боротьби, координувати взаємодію з авіацією, а у випадку військово-морської присутності – гарантувати захист і охорону морських сил.

"Це комплексне питання, яке потребує ретельного планування з урахуванням багатьох факторів. Саме над цим зараз і ведеться робота", – констатував він.

Палісав
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 4 апреля 2025
Четверг, 3 апреля 2025
Среда, 2 апреля 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023