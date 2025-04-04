У Британії сподіваються, що США знизять новий 10-відсотковий тариф

Міністр торгівлі Великої Британії Джонатан Рейнольдс висловив упевненість у можливості знизити новий 10-відсотковий тариф, який запровадив американський президент Дональд Трамп на експорт з країни.
Про це він сказав у інтерв’ю Bloomberg, пише "Європейська правда".
Рейнольдс заявив у четвер, 3 квітня, що він проконсультується з бізнесом щодо того, чи варто вдаватися до подальших тарифів на американські товари, якщо економічна угода із США не буде укладена.
Наразі, за його словами, він продовжує діалог з американськими колегами.
"Я вірю, що вони можуть це зробити", – сказав він, відповідаючи на запитання, чи можуть американські тарифи коли-небудь бути скасовані або знижені.
Рейнольдс сказав, що розмовляв з міністром торгівлі США Говардом Лутніком і торговим представником Джеймісоном Гріром 3 квітня вранці.
"Ми побудували відносини, які, на мою думку, дають нам простір для серйозної розмови про те, як рухатися вперед в інтересах обох наших країн, і, звичайно, мій прем'єр-міністр і відносини, які він побудував з президентом, були важливою частиною цього. Ця платформа, безумовно, існує", – запевнив британський міністр.
Звернемо увагу, американські мита на деякі країни, такі як Китай, перевищують 50%, в той час як сусіди Великої Британії в Європейському Союзі постраждали від загального тарифу в 20%.
"Ми задоволені сприятливою стороною кошика країн, в якому ми перебуваємо, але ми продовжимо нашу роботу над торговельною угодою, щоб усунути необхідність в тарифах і фактично поглибити існуючі відносини. Це залишатиметься в центрі нашої роботи тут, у Великій Британії", – сказав Рейнольдс.
Тим не менш, як передає агентство, британський міністр пізніше заявив в парламенті, що британські міністри "залишають за собою право вжити будь-яких заходів, які вважатимуть необхідними", якщо угода не буде досягнута.
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