Мін’юст планує запровадити мобільний застосунок для надання юридичних консультацій для громадян за кордоном

Міністерство юстиції планує запровадити мобільний застосунок для надання юридичних консультацій та доступу українських громадян за кордоном до правової допомоги.

Про це повідомила пресслужба Мін'юсту, передає Укрінформ.

"Мін’юст активно працює над цифровою трансформацією правової системи. Окрема увага приділяється модернізації програмного забезпечення єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Мін’юст. А також цифровізації процесів переведення публічних послуг в електронну форму та масштабному оцифруванню паперових архівів ДРАЦС, що дозволить значно спростити юридичні процедури та підвищити прозорість", - йдеться у повідомленні.

За словами державного експерта експертної групи з цифрових трансформацій та юридичного дизайну Директорату цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Мін'юсту Євгенії Ковалевської, одним із ключових напрямів є модернізація системи безоплатної правничої допомоги.

«Ми впроваджуємо єдиний мобільний застосунок, що об’єднає всі сервіси у зручний інструмент для громадян. Цей застосунок дозволить отримувати юридичні консультації за допомогою штучного інтелекту, подавати документи онлайн через інтеграцію з платформою "Дія", а також забезпечить доступ до правової допомоги для українців за кордоном», - наголосила Ковалевська.