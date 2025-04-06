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Конгресмен-демократ: Трамп "не заслуговує" обіймати посаду глави виконавчої влади

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Промова Ела Гріна на мітингу у Вашингтоні стала гучним попередженням Трампу: демократ з Техасу готує імпічмент і обіцяє діяти як "Давид проти Голіафа".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

У суботу, 5 квітня, під час виступу на мітингу у Вашингтоні, конгресмен-демократ Ел Грін заявив, що Трамп "не заслуговує" обіймати посаду глави виконавчої влади.

"Нам потрібен Сенат, який цього разу визнає його винним, і я хочу, щоб ви знали - від щирого серця - я розумію, що він є Голіафом. Він Голіаф. Він контролює генералів у війську. Він контролює Міністерство юстиції. Він контролює Республіканську партію. Однак, друзі мої, для кожного Голіафа існує Давид", - сказав Грін, звертаючись до демонстрантів на мітингу "Руки геть!" у суботу в окрузі Колумбія.

Він також додав, що внесе подання про оголошення імпічменту президенту США Дональду Трампу впродовж наступних 30 днів.

"І я хочу, щоб ви знали, пане Президенте: цей Давид внесе проти вас статті імпічменту протягом наступних 30 днів. Упродовж 30 днів я вношу статті імпічменту. Я йду за вами. Пане Президенте, цей Давид йде за вами", - заявив конгресмен.

Грін, який ще близько двох місяців тому пообіцяв внести подання імпічменту проти Трампа, стверджує, що той не "заслуговує посади", яку обіймає.

"Вам не можна довірити свободу і правосуддя для всіх. Вам не можна довірити уряд народу, обраний народом і для народу. Я йду за вами. Я ваш Давид. Боже, благослови вас", - додав Грін.

Заступник прес-секретаря Білого дому Ліз Гастон у коментарі виданню The Hill зазначила, що позиція Трампа "чітка: він завжди буде захищати Соціальне забезпечення, Medicare та Medicaid для тих, хто має на них право".

"Тим часом позиція демократів полягає у наданні виплат за програмами Social Security, Medicaid і Medicare нелегальним іммігрантам, що призведе до банкрутства цих програм і вдарить по американських пенсіонерах", - зазначила Гастон.

Додамо, що 5 лютого під час виступу в Палаті представників Грін заявив, що подасть статті імпічменту проти Трампа після того, як головнокомандувач припустив, що США мають взяти під контроль Смугу Гази.

"Несправедливість у Газі - це загроза справедливості в Сполучених Штатах Америки», - сказав тоді Грін.

У суботу, 5 квітня, він повторив подібне, зазначивши, що зруйнована війною територія "не повинна стати курортом. Має бути дім для палестинського народу".

Трамп, Грін
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