Китай: Дії Трампа порушують основні економічні закони і ринкові принципи

У суботу була оприлюднена позиція китайського уряду щодо протидії зловживанню тарифами з боку США.

Нижче наводимо повний текст заяви.

Останнім часом під різними приводами Сполучені Штати вводять тарифи проти всіх торговельних партнерів, включаючи Китай, що серйозно порушує законні права та інтереси націй, грубо суперечить правилам Світової організації торгівлі, завдає серйозної шкоди багатосторонній торговельній системі, заснованій на правилах, і підриває стабільність світового економічного порядку. Уряд Китаю рішуче засуджує такі дії та категорично виступає проти них.

Ці дії порушують основні економічні закони і ринкові принципи, нехтують балансом інтересів, досягнутим в ході багатосторонніх торговельних переговорів, і ігнорують той факт, що США вже давно отримують значні вигоди від міжнародної торгівлі. Використання тарифів як інструменту екстремального тиску для отримання егоїстичної вигоди є хрестоматійним прикладом односторонності, протекціонізму та економічного примусу.

Під прикриттям прагнення до "рівності" та "справедливості" США, по суті, прагнуть до "Америки понад усе" та "американської винятковості", маючи на меті перевернути існуючий міжнародний економічний та торговельний порядок за допомогою тарифних заходів, ставлячи американські інтереси вище за спільне благо міжнародної спільноти та приносячи в жертву законні інтереси всіх країн на догоду американським гегемоністським амбіціям. Такі дії неминуче зіткнуться з широкою опозицією з боку міжнародного співтовариства.

Китай - це стародавня цивілізація і країна етикету. Китайський народ цінує щирість і довіру як свої основні принципи. Ми не будемо провокувати неприємності, але ми ніколи не відступаємо, коли неприємності стають на нашому шляху. Тиск і погрози не є правильним способом взаємодії з Китаєм. Ми вживали і будемо продовжувати вживати рішучих заходів для захисту нашого суверенітету, безпеки та інтересів розвитку.

Китайсько-американські економічні та торговельні відносини повинні ґрунтуватися на взаємній вигоді та взаємовигідній співпраці. США повинні відповідати спільним очікуванням людей з обох країн і народів світу, і, в світлі фундаментальних інтересів обох країн, припинити використовувати тарифи як зброю для придушення економіки і торгівлі Китаю, а також припинити завдавати шкоди законним правам на розвиток китайського народу.

Як друга за величиною економіка світу і другий за величиною споживчий ринок, незалежно від того, як змінюються міжнародні обставини, ми будемо продовжувати відкритість на високому рівні, розширювати інституційну відкритість у таких сферах, як правила, норми, управління та стандарти, сприяти лібералізації та спрощенню торгівлі та інвестицій, сприяти створенню бізнес-середовища світового класу, орієнтованого на ринок і заснованого на законі, а також ділитися можливостями розвитку для досягнення взаємовигідного співробітництва.

Економічна глобалізація є неминучим шляхом розвитку людського суспільства. Багатостороння торговельна система, в основі якої лежить СОТ, зробила важливий внесок у розвиток світової торгівлі, економічне зростання та сталий розвиток.

Відкрита співпраця - це тенденція історії, і світ не повернеться до стану взаємної закритості та поділу. Взаємна вигода і взаємовигідні результати - це прагнення всіх людей, тоді як економічний примус, який нацьковує нації одна на одну, неминуче призведе до зворотних наслідків. Світова спільнота поділяє відповідальність за спрямування глобалізації в бік більшої відкритості, інклюзивності, справедливості та збалансованості.

Розвиток - це універсальне право всіх націй, а не привілей небагатьох. У торговельних і тарифних війнах немає переможців, а протекціонізм не пропонує виходу. Всі країни повинні підтримувати справжню багатосторонність, спільно протистояти всім формам односторонності та протекціонізму, захищати міжнародну систему з Організацією Об'єднаних Націй в її основі та захищати багатосторонні торговельні рамки, зосереджені в СОТ.

Ми віримо, що переважна більшість країн світу, які цінують чесність і справедливість, стануть на правильний бік історії і зроблять вибір, який слугуватиме їхнім власним інтересам. Світ потребує справедливості, а не гегемонії!