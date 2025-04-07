У Білому домі пояснили, чому рф немає у списку мит, введених США

росію не занесли до списку мит, введених США, оскільки зараз тривають переговори з приводу російсько-української війни.
Про це заявив директор Національної економічної ради Білого дому Кевін Гассетт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для ABC News.
"Очевидно, що переговори між росією та Україною тривають, і я думаю, що президент (США Дональд Трамп - ред.) ухвалив рішення не змішувати ці два питання. Це не означає, що до росії ставитимуться інакше, ніж до всіх інших країн", - сказав чиновник, відповідаючи на запитання, чому рф не потрапила до списку.
На заперечення й уточнення ведучого Хассет додав, що зараз недоречно вкидати новий елемент у переговори просто посеред процесу. Він також підкреслив, що питання, яке обговорюється на переговорах, зачіпає тисячі життів.
"Ви справді радите в розпал переговорів, які зачіпають життя стількох американців, українців і росіян, додати до порядку денного абсолютно нове питання?... Ні, ні. Це недоречно - кидати новий елемент у переговори просто посеред процесу. росія перебуває в процесі переговорів про мир, який зачіпає буквально тисячі життів, і саме на цьому зараз зосереджений президент Трамп", - сказав Кевін Гассетт.
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