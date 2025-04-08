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О'Салліван: ЄС вважає санкції важливим важелем тиску в переговорах з росією

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Європейський Союз розглядає санкції проти росії як потужний інструмент тиску, і їх послаблення можливе лише в разі досягнення стабільного миру між рф та Україною.

Про це в інтерв'ю Bloomberg TV заявив головний представник ЄС із санкцій Девід О'Салліван.

Він підкреслив, що вимоги росії про зняття санкцій для початку перемир'я з Україною не були обговорені з США.

О'Салліван наголосив, що ЄС вважає санкції важливим важелем тиску в переговорах з росією, який слід використовувати обачно та поступово, і тільки в контексті досягнення справжнього і стабільного миру.

О'Салліван
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