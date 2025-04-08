Комісар ЄС розповів, коли буде запроваджено заходи у відповідь на мита США

ЄС планує запровадити заходи у відповідь проти мит США 15 квітня. Мита на продукти почнуть діяти в цей день для першого пакету заходів, а 15 травня - для решти. Про це заявив Комісар ЄС із торгівлі Марош Шефчович, передає УНН.

«У відповідь на мита на сталь та алюміній ми отримали цінні відгуки від наших держав-членів та 660 зацікавлених сторін. Уважно вивчивши їх, ми підготували перелік ефективних контрзаходів, збалансувавши при цьому тягар між державами-членами. Ми надішлемо їм остаточний список і рівні тарифів пізніше сьогодні. Голосування призначено на 9 квітня, а остаточний список буде ухвалено 15 квітня. Мита на продукти почнуть діяти в цей день для першого пакету заходів, а 15 травня - для решти», - сказав Шефчович.