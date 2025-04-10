Мальченюк: російські хакерські угруповання готуються до масштабування кібероперацій проти України

російські хакерські угруповання вдосконалюють тактику і готуються до масштабування кібероперацій проти України.

Про це заявив директор Департаменту кіберзахисту Держспецзв’язку Ігор Мальченюк, виступаючи на Secure International Summit у Бидгощі (Польща), ідеться на сайті відомства.

За словами Мальченюка, у нинішніх умовах кожен власник інформаційної інфраструктури має забезпечити максимальну готовність до можливих кібератак. Торік CERT-UA (урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події) зафіксувала 4 315 кіберінцидентів — це на 70% більше, ніж у 2023 році.

Водночас, як зазначив Мальченюк, фахівці фіксують зменшення частки критичних та складних кіберінцидентів. У 2022 році таких було 48%, у 2023 році — 14%, а у 2024-му — лише 1%. Досягти цього, за його словами, вдалося завдяки співпраці з міжнародними партнерами та представниками приватного сектору кібербезпеки.

«Ми очікуємо, що кількість інцидентів зростатиме, а не зменшуватиметься. Ми очікуємо збільшення і розширення масштабів кібероперацій. Ми очікуємо, що росія буде масштабувати свій досвід і просуватися далі у своїх кіберопераціях. Противник буде постійно намагатися проникнути і затриматися в максимальній кількості систем, встановити якісь імплантати і залишитися там», — наголосив директор Департаменту кіберзахисту Держспецзв’язку.

За словами Мальченюка, російські атаки найчастіше спрямовані на центральні та місцеві органи влади, сектор безпеки й оборони, енергетику, комунальні послуги, телекомунікації, ІТ, транспорт і логістику.