Мінфін США: В торгівельній війні ніхто не виграє, але наслідки для Китаю будуть набагато гіршими

США не бачать проблеми в тому, що Китай запровадив 84% тарифи на американські товари.
Як вважають у Вашингтоні, в такій ситуації Пекін опиняється в програшному становищі. Про це в ефірі Fox News заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.
Керівник американського Мінфіну назвав сумним той факт, що влада КНР не планує вести переговори про тарифи зі США. З його слів, Китай є "найгіршим порушником у міжнародній торговельній системі" і в країни "найбільш незбалансована економіка в історії сучасного світу".
"Я можу сказати, що ця ескалація для них програшна. У них є дуже розумні економісти й академіки, технократи в їхній бюрократії, і вони будуть говорити керівництву, що в нас немає переваги. Вони - надлишкова країна, їхній експорт до США в п'ять разів перевищує наш експорт до Китаю. Тому вони можуть підвищувати тарифи. Але що з того?" - додав він.
Також Бессент уточнив, що в такій війні ніхто не виграє, але наслідки для Китаю будуть "набагато гіршими".
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