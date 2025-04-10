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Reuters: Адміністрація Трампа ухвалила рішення відновити щонайменше шість програм допомоги

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Адміністрація президента США Дональда Трампа у вівторок, 8 квітня, ухвалила рішення відновити щонайменше шість нещодавно скасованих програм екстреної продовольчої допомоги. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на шістьох неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.

Виконувач обов’язків заступника адміністратора Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Джеремі Левін, якого раніше ідентифікували як члена Департаменту ефективності уряду під керівництвом Ілона Маска, попросив співробітників у внутрішньому електронному листі скасувати зупинку фінансування низки програм.

Зокрема, йдеться про відновлення фінансування Всесвітньої продовольчої програми ООН (WFP) у Лівані, Сирії, Сомалі, Йорданії, Іраку та Еквадорі, розповіли п'ять співрозмовників.

Крім того, поновлять ще чотири гранти для Міжнародної організації з міграції в Тихоокеанському регіоні, додали двоє.

У понеділок агентство Reuters повідомляло, що адміністрація Трампа припинила програми гуманітарної допомоги для більш ніж десяти країн, включно з Афганістаном, Єменом, Сомалі та Сирією, на загальну суму понад $1,3 млрд.

За даними Stand Up For Aid, правозахисної групи нинішніх і колишніх американських чиновників, лише одне рішення Левіна минулого тижня скасувало контракти WFP на суму понад $463 млн. Найбільші втрати припали на Ліван, Сирію, Сомалі та Йорданію.

Трамп
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