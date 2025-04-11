Аналітик: Біткоїн може просісти в ціні

Біткоїн може просісти в ціні. Так вважає аналітик 10x Research Маркус Тілен, який прогнозує зниження до рівня $60 тис. Про це пише TheStreet.

На його думку, ситуація у світовій економіці й надалі чинитиме тиск на вартість криптовалюти. Особливу загрозу становить загострення торгівельного конфлікту між Китаєм та США.

Китайська економіка стикається з низкою серйозних проблем. Серед них падіння цін на нерухомість, зниження прибутковості бізнесу та високий рівень безробіття серед молоді.

Щоб утримати економіку, КНР може вдатися до девальвації юаня. Такий крок, за оцінками експертів, лише посилить глобальну інфляцію. У відповідь центробанки можуть підвищити облікові ставки.

Зростання ставок ускладнює доступ до кредитів. Це, своєю чергою, стримує інвестиції, включно з вкладеннями в біткоїн.

Тілен визнає, що слабша валюта іноді сприяє зростанню курсу BTC. Але зараз ситуація інша. Китаю бракує інвесторської активності, а інтерес до криптовалют з боку громадян помітно зменшився.

Експерт попереджає, що якщо біткоїн опуститься нижче 60 тисяч доларів, це може спричинити хвилю панічного розпродажу на ринку.