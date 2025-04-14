Китай закликає США зробити серйозний крок і повністю скасувати митні обмеження

Міністерство торгівлі Китаю закликало Сполучені Штати "зробити серйозний крок" і повністю скасувати митні обмеження, введені в рамках торговельної війни між двома країнами.

Про це повідомляє AFP, пише УНН.

"Ми закликаємо Сполучені Штати (...) зробити серйозний крок, щоб виправити свої помилки, повністю скасувати неправильну практику взаємних мит і повернутися на правильний шлях взаємної поваги", - йдеться в заяві представника міністерства торгівлі Китаю.

У розпал торговельної війни з Китаєм, яка викликає хвилювання на фінансових ринках, у п'ятницю Сполучені Штати змінили свою позицію, звільнивши смартфони, комп'ютери та інші електронні продукти від нещодавніх великих митних зборів, запроваджених президентом Дональдом Трампом.

Міністерство торгівлі Китаю назвало цей крок "невеликим кроком", додавши, що воно "оцінює його вплив".

Відповідно до доповідної записки Митної служби США в п'ятницю ввечері, ці винятки стосуються, зокрема, електронних продуктів, імпортованих до Сполучених Штатів з Китаю, на який з середини встановлено монументальні митні збори в розмірі 145%. Американський технологічний гігант Apple, наприклад, виробляє свої iPhone в Китаї.