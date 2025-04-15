Трамп: Я не маю нічого спільного з війною між росією та Україною

Президент США Дональд Трамп вкотре заявив, що війна між росією та Україною не розпочалася би, якщо в він був президентом США та назвав "роботу" президента України Володимира Зеленського та 46 президента США Джозефа Байдена "жахливою".
"Війна між росією та Україною - це війна Байдена, а не моя. Я щойно прийшов сюди, і протягом чотирьох років мого терміну не мав жодних проблем з тим, щоб запобігти цьому. Президент путін і всі інші поважали вашого президента! Я НЕ МАЮ НІЧОГО СПІЛЬНОГО З ЦІЄЮ ВІЙНОЮ, АЛЕ СТАРАННО ПРАЦЮЮ НАД ТИМ, ЩОБ ЗУПИНИТИ СМЕРТЬ І РУЙНУВАННЯ", - дописав він у соцмережі Truth Social у понеділок.
Трамп ще раз назвав президентські вибори у США 2020 року "сфальсифікованими" та вкотре заявив, що якщо він був би президентом, війни не сталося б, а Зеленський та Байден дозволили "цій пародії розпочатися".
"Якби президентські вибори 2020 року не були сфальсифіковані, а вони були сфальсифіковані у багатьох відношеннях, цієї жахливої війни ніколи б не сталося. Президент Зеленський і криворукий Джо Байден зробили абсолютно жахливу роботу, дозволивши цій пародії розпочатися. Існувало так багато способів запобігти її початку. Але це в минулому. Тепер ми повинні зробити так, щоб це припинилося, і якнайшвидше. ТАК СУМНО!", - резюмував Трамп.
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