Масове вербування людей для війни з Україною обходиться росії майже в 2 млрд рублів на день. Такі дані з посиланням на мінфін рф оприлюднив працівник німецького Інституту проблем міжнародної безпеки Яніс Клюге.

За його розрахунками, із загальної суми, практично три чверті (1,5 млрд рублів) оплачує влада регіонів, які змушені витрачати на вербувальну кампанію майже 3% своїх бюджетів. Залишок - 0,5 млрд рублів - федеральна скарбниця.

Нині вербувальна кампанія "поповнює" війська на 1000-1500 нових солдатів щодня. Приплив "добровольців" - на рівні кінця минулого року, попри те, що масове підвищення бонусів у регіонах призупинилося, а їхный середній розмір за 37 суб'єктами РФ тепер становить 1,4 млн рублів.

Порівняно з рівнями річної давності, приплив контрактників практично подвоївся і повністю покриває фронтові втрати, які в НАТО оцінюють приблизно в 1000 осіб на день.

Витрати на "машину вербування" в порівнянні з квітнем-2024 злетіли майже в п'ять разів.

У випадку, коли поточні темпи збережуться, до кінця року обійдуться російській скарбниці в 730 млрд рублів, що дорівнює половині річного бюджету всі системи вищої освіти в країні (1,5 трлн рублів на рік). Це вдвоє більше річних витрат на нацпроект Охорона здоров'я, які становлять 369 млрд рублів у 2025 році.