Експертка: Європейцям, щоб сидіти за столом переговорів щодо миру в Україні, треба бути достатньо сильними

У Німеччині партії майбутньої правлячої коаліції погодили у спільній угоді багато правильних речей щодо України, однак не вказали способи втілення цих планів.

Таку думку в коментарі Укрінформу висловила експертка із питань безпеки, віцепрезидентка Німецького фонду Маршалла Клаудіа Майор.

«В розділі коаліційної угоди про Україну є багато правильних речей, наприклад, що мають бути забезпечені матеріальні та політичні гарантії безпеки України. Але я не зрозуміла з тексту, як багато з цих речей мають бути реалізовані. Це гарні слова, правильні цілі, але в документі бракує шляхів їх реалізації та практичних наслідків», - оцінила коаліційну угоду експертка.

Стосовно того, що в тексті угоди у контексті продовження і посилення військової підтримки України не згадуються конкретні збройні системи, як-от ракети Taurus, Майор підтримала авторів документа, висловивши думку, що треба не фіксуватися на окремих системах озброєння, а визначитися з метою.

Цією метою, на її переконання, має бути «Україна, яка здатна закінчити війну на власних умовах і яка не буде змушена погоджуватися на продиктований мир». Для її досягнення треба забезпечити належну політичну, фінансову, економічну та військову підтримку. Необхідним експертка вважає забезпечення України засобами захисту від ракет, а також підтримку українського ОПК.

«Тож ми не повинні зосереджуватися на одній системі озброєння, а повинні показати, що ще можливо в інших галузях. І що ми готові робити понад те, що вже обіцяли - це, власне, ключове питання», - підкреслила Майор.

За її словами, європейцям, щоб сидіти за столом переговорів щодо досягнення миру в Україні, «треба бути достатньо сильними, щоб мати можливість зробити альтернативну пропозицію і бути сприйнятими серйозно, але наразі вони занадто слабкі, щоб зробити свої пропозиції».

Наразі ж, зауважила експертка, росія веде прямі переговори з США через голови українців і європейців. При цьому їй не до кінця зрозумілою є головна стратегія нової адміністрації США. Водночас з оголошених рішень і промов можна виснувати, що традиційна роль США як союзника в НАТО і як партнера «більше не актуальна, Сполучені Штати явно демонструють поведінку великої сили, великодержавне мислення», вважає Майор. У самих США, за її словами, можна побачити дедалі більше автократичних рис.На думку експертки, усе це зрештою є заохоченням для росії продовжувати війну.