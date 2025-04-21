Гуманітарка на запчастини: мер Ірпеня може постати перед судом за схему з елітними авто

Мера Ірпеня Олександра Маркушина підозрюють у причетності до ввезення автомобілів преміум-класу під виглядом гуманітарної допомоги для добровольчого формування, яке він очолював. Як зʼясувало NGL.media, щонайменше пʼять авто — серед них Infiniti QX30, Infiniti QX50, Volkswagen Touran та інші — були ввезені без сплати мита, але до військових так і не потрапили.

Машини зникли або були розібрані на запчастини, а отримання гуманітарної допомоги оформлювалося через фіктивні акти передачі. Юристи вказують: якщо факт продажу гуманітарної допомоги буде доведений, дії можуть бути кваліфіковані за ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу — покарання до семи років ув’язнення з конфіскацією майна.

Наразі Маркушин перебуває під домашнім арештом у рамках іншого кримінального провадження — за звинуваченням в організації незаконного виїзду за кордон. Сам Маркушин називає справу політично вмотивованою й пов’язує її з конфліктом із забудовником Володимиром Карплюком.