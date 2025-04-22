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China Morning Post: Китай запровадив санкції проти деяких членів Конгресу США

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Китай запровадив санкції проти деяких членів Конгресу США, урядовців і керівників неурядових організацій за «кричущу поведінку з питань, пов'язаних із Гонконгом».

Про це повідомила China Morning Post, передає Укрінформ.

Рішення стало відповіддю на запровадження США санкцій проти шести чиновників з Китаю і Гонконгу за їхню причетність до «транснаціональних репресій».

Речник МЗС Го Цзякунь назвав санкції США «серйозним втручанням у справи Гонконгу, які є внутрішніми справами Китаю». За його словами, це також є «грубим порушенням принципів міжнародного права і основних норм міжнародних відносин».

Китай «рішуче засуджує» рішення США і запровадить санкції проти «членів Конгресу, чиновників і керівників неурядових організацій, які діяли кричущим чином у питаннях Гонконгу», заявив Го.

США, Китай
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