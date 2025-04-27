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Трамп: Американські кораблі не повинні платити за проходження через Панамський і Суецький канали

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Президент США заявив, що американські військові кораблі та комерційні судна не повинні платити за проходження через Панамський і Суецький канали.

Про це Дональд Трамп написав у власній соціальній мережі Truth Social, передає Укрінформ.

«Американським кораблям – як військовим, так і комерційним – має бути дозволено безплатно проходити через Панамський і Суецький канали!» – переконаний він.

За словами глави Білого дому, «ці канали не існували б без США».

У зв’язку з цим президент поінформував, що попросив держсекретаря Марко Рубіо «негайно розібратися з цією ситуацією і навічно вирішити її».

Раніше Трамп неодноразово заявляв про бажання взяти під контроль Панамський канал, побудований Сполученими Штатами у першій чверті минулого століття.

Нагадаємо, Суецький канал, який з’єднує Середземне і Червоне моря, будо збудовано в середині ХІХ століття єгипетською компанією за участю Франції

Трамп, Панамський канал, Суецький канал
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