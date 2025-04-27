Генштаб ЗСУ: Україна та НАТО визначили нові пріоритети роботи Спільного центру JATEC

Україна та НАТО під час зустрічі в Києві визначили нові пріоритети роботи Спільного центру JATEC. У центрі уваги - зміцнення оборони, розвиток стійкості та впровадження інновацій для протидії загрозам на полі бою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
У Києві 26 квітня відбулося засідання Старшої наглядової ради Спільного центру НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти.
Участь у засіданні взяли голова Старшої наглядової ради і помічник Генерального секретаря НАТО з питань операцій Том Гоффус, заступник Міністра оборони України Сергій Боєв, заступник Головнокомандувача Збройних Сил України бригадний генерал Олег Апостол, командир JATEC бригадний генерал Войцех Озга та представники Міністерства оборони України, представництва НАТО в Україні та Спільного центру НАТО-Україна (JATEC).
Під час засідання сторони обговорили стратегічні питання діяльності JATEC та реалізацію попередніх організаційних завдань. Окрему увагу приділили:
"Безперечно, головна кінцева мета будь-яких проєктів – це справедливий мир та міцна безпека України. У розвитку JATEC зацікавлена і Україна, і НАТО. Результати роботи Спільного центру корисні для обох сторін", - підкреслив заступник міністра оборони України Сергій Боєв.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023