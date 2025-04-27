Генштаб ЗСУ: Україна та НАТО визначили нові пріоритети роботи Спільного центру JATEC

Україна та НАТО під час зустрічі в Києві визначили нові пріоритети роботи Спільного центру JATEC. У центрі уваги - зміцнення оборони, розвиток стійкості та впровадження інновацій для протидії загрозам на полі бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

У Києві 26 квітня відбулося засідання Старшої наглядової ради Спільного центру НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти.

Участь у засіданні взяли голова Старшої наглядової ради і помічник Генерального секретаря НАТО з питань операцій Том Гоффус, заступник Міністра оборони України Сергій Боєв, заступник Головнокомандувача Збройних Сил України бригадний генерал Олег Апостол, командир JATEC бригадний генерал Войцех Озга та представники Міністерства оборони України, представництва НАТО в Україні та Спільного центру НАТО-Україна (JATEC).

Під час засідання сторони обговорили стратегічні питання діяльності JATEC та реалізацію попередніх організаційних завдань. Окрему увагу приділили:

приєднанню партнерів до роботи Спільного центру НАТО-Україна,

розбудові стійкості інформаційних систем,

підтримці напряму освіти і підготовки,

взаємосумісності,

співпраці у розробці рішень для вирішення викликів на полі бою.

"Безперечно, головна кінцева мета будь-яких проєктів – це справедливий мир та міцна безпека України. У розвитку JATEC зацікавлена і Україна, і НАТО. Результати роботи Спільного центру корисні для обох сторін", - підкреслив заступник міністра оборони України Сергій Боєв.