Reuters: Команда Трампа вже готує план на наступні 100 днів його президенства

В команді президента США Дональда Трампа, який наступного тижня відзначатиме перші 100 днів з початку другого терміну, вже готують план на наступні 100 днів.
Про це повідомляє Reuters, інформує "Європейська правда".
Як зазначено, у наступні 100 днів команда Трампа зробить акцент на на торговельні угоди та мирні переговори, заявили агентству офіційні особи Білого дому.
Один з посадовців розповів, що у Трампа в запасі є "торпеди", але не пояснив, що це таке.
Наступного тижня Трамп планує відвідати Мічиган для участі в мітингу, присвяченому 100 дням свого президентства.
Білий дім має намір підкреслити його економічне бачення, висилку нелегальних іммігрантів, зміни у зовнішній політиці та роботу Департаменту з підвищення ефективності уряду мільярдера Ілона Маска.
Святкування цих кроків стане частиною широкої кампанії з просування другого терміну Трампа, яку посадовець на умовах анонімності описав журналістам як "фантазію консерваторів".
У наступні 100 днів адміністрація Трампа планує активніше діяти у напрямку заборони на в'їзд громадян із кількох країн. Інший посадовець заявив, що в наступні 100 днів президент зосередиться на торговельних угодах і мирних переговорах.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023