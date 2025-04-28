Адміністрація Трампа намагається консолідувати контроль над найманням і звільненням федеральних працівників

Адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа намагається консолідувати контроль над найманням і звільненням федеральних працівників на тлі відходу мільярдера Ілона Маска від роботи в Департаменті ефективності уряду (DOGE). Про це повідомила газета The Wall Street Journal із посиланням на відповідні документи.
Контроль за кадровою політикою держустанов здійснюватиме Офіс управління персоналом – підрозділ при уряді США.
Одразу після інаугурації Трампа відомство було переповнене співробітниками, пов’язаними з DOGE. Вони швидко почали видавати накази, які послаблювали контроль інших агенцій над власним персоналом.
Як пише WSJ з посиланням на службові документи управління, відтепер посадовців будуть оцінювати, виходячи з "сумлінного втілення ними в життя законів та політики президента". Просування політичного порядку денного Трампа стане "головним елементом" характеристики держслужбовців.
Агентствам було наказано ухвалити новий план ефективності до початку 2026 фінансового року. Раніше персонал оцінювався за його компетенціями у таких сферах, як ділова хватка, лідерські навички, здатність створювати коаліції та результати.
Рішення про те, кого найняти та звільнити, зазвичай обмежуються керівниками та менеджерами агентств. Адміністрація Трампа намагається це змінити.
Звільнення федеральних робітників стало однією з головних цілей протягом кількох тижнів після інавгурації Трампа. Зусилля DOGE призвели до звільнень десятків тисяч працівників, пишуть журналісти.
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