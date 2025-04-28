ЦМАКП: Промислове виробництво в росії застрягло в стагнації

російська економіка перейшла у стан рецесії, а висока ключова ставка центрального банку росії не допомагає у подоланні інфляції, замість цього вже впливаючи на падіння виробництва в цивільних галузях рф.

Це відомо зі звіту близького до кремля Центру макроекономічного аналізу і короткострокового прогнозування (ЦМАКП).

Вказується, що промислове виробництво в росії застрягло в стагнації, оскільки випуск продукції майже не змінюється із середини минулого року, але без секторів із панівною присутністю російського військово-промислового комплексу “можна говорити про перехід до рецесії”.

Зазначається, що у I кварталі 2025 року виробництво цивільної продукції знижувалося на 0,8% на місяць (з урахуванням сезонності), зокрема в березні – на 1,1%. Про аналогічні дані казав російський Центробанк за підсумками січня-лютого, який вказував на зниження виробництва навіть в обробній промисловості, що було “переважно пов’язане з випуском споживчих товарів”.

У результаті випуск цивільної продукції, за оцінками ЦМАКП, у березні опустився до мінімуму з квітня 2023 р.

Крім того, індекс промислового виробництва в березні становив 100,8% порівняно з рівнем річної давності та 98,4% – за виробництвами без секторів із панівною присутністю ОПК, продовжує ЦМАКП. А якщо врахувати, що цього року березні було на один робочий день більше, ніж рік тому, то приріст загального індексу без урахування позитивного впливу календаря за рік не перевищив 0,3%.

Також аналітики російського ЦМАКП відзначають перехід до зниження у виробництві харчових продуктів, де протягом багатьох років спостерігалося “повільне, але впевнене” зростання. Так, за I квартал харчова галузь знизила випуск у середньому на 0,7% на місяць – за 12 років.

Паралельно із цим триває падіння у цивільному машинобудуванні та виробництві електрообладнання. Також прискорився спад у виробництві будматеріалів і чорної металургії, скоротився випуск готових металовиробів, кажуть у ЦМАКП.

Обробка залишається єдиним драйвером російської промисловості, де зростання “стає дедалі більш фрагментованим і зосередженим в ОПК і хімпромі”.

Як вказують в Moscow Times, перспективи уповільнення російської економіки “помітно посилюються”, а ризики переохолодження економіки Росії продовжують зростати.