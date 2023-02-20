Стефанчук: росія має бути ізольована

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук переконаний, що санкційний тиск має спричинити припинення агресії з боку російської федерації, яка також має бути ізольована у світі.
"Скоро ми побачимо десятий пакет санкцій, і дякуємо нашим партнерам за активність у санкційній політиці. Але якщо росія ще має економічну можливість продовжувати війну, то значить, санкції десь не працюють. Наше завдання – проаналізувати, де саме. І зробити роботу над помилками. Тому що санкції можуть бути санкціями лише тоді, коли їх неможливо обійти через інші країни або в інших країнах і коли економічний біль від цих санкцій буде відчутним і спричинить припинення агресії", – заявив спікер українського парламенту на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу.
Одним із видів санкцій він також назвав повну ізоляцію російської федерації у світі.
"З рф не повинні підтримувати контакти країни G7. росія – це не та країна, чиє місце у G20. Їй немає місця в Раді безпеки ООН, а також на Олімпійських іграх у 2024 році в Парижі. росія, як вірус, має бути ізольована та перебувати на карантині", – зазначив голова ВР.
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