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Стефанчук: росія має бути ізольована

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Стефанчук: росія має бути ізольована

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук переконаний, що санкційний тиск має спричинити припинення агресії з боку російської федерації, яка також має бути ізольована у світі.

"Скоро ми побачимо десятий пакет санкцій, і дякуємо нашим партнерам за активність у санкційній політиці. Але якщо росія ще має економічну можливість продовжувати війну, то значить, санкції десь не працюють. Наше завдання – проаналізувати, де саме. І зробити роботу над помилками. Тому що санкції можуть бути санкціями лише тоді, коли їх неможливо обійти через інші країни або в інших країнах і коли економічний біль від цих санкцій буде відчутним і спричинить припинення агресії", – заявив спікер українського парламенту на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу.

Одним із видів санкцій він також назвав повну ізоляцію російської федерації у світі.

"З рф не повинні підтримувати контакти країни G7. росія – це не та країна, чиє місце у G20. Їй немає місця в Раді безпеки ООН, а також на Олімпійських іграх у 2024 році в Парижі. росія, як вірус, має бути ізольована та перебувати на карантині", – зазначив голова ВР.

Источник: Интерфакс-Украина
росія, Стефанчук
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