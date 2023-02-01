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Данілов: Україна готується дати потужну відсіч можливому наступу рф

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Данілов: Україна готується дати потужну відсіч можливому наступу рф

Військово-політичне керівництво України розуміє всі загрози та виклики, і Україна готується дати потужну відсіч можливому наступу рф.

Про це заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, передає Укрінформ із посиланням на повідомлення РНБО у Фейсбуці.

"Військово-політичне керівництво України, наголосив він, розуміє всі загрози і виклики, і ми готуємося дати потужну відсіч можливому наступу рф. Президент України Володимир Зеленський щодня проводить переговори із закордонними колегами про військову допомогу Україні, щодня триває робота із посилення обороноздатності", - сказав Данілов і зауважив, шо це виклик, але Україна витримає, бо 24 лютого минулого року було набагато складніше.

“Ми були сам на сам з країною-агресором, у нашу спроможність витримати удар не вірили. Зараз ситуація зовсім інша”, - пояснив він.

Данілов зауважив, що звернення росіян до Ірану та Північної Кореї по військову допомогу свідчить про нездатність самотужки виготовляти на території рф високоточні ракети у достатній кількості.

За словами Секретаря РНБО, зараз складно прогнозувати, чи надійде до рф така допомога із названих країн. «Принаймні, ми ще не бачили іранських ракет», - зауважив він, додавши, що ракети, якими ворог обстрілює Україну, російського виробництва.

Щодо мобілізації в Україні Данілов нагадав, що вона триває з 24 лютого минулого року у зв’язку із запровадженням на території України правового режиму воєнного стану і введення в дію плану оборони. «Вона відбувається спокійно, виважено, мобілізують достатню кількість людей, які потрібні Збройним Силам», - сказав він.

При цьому Секретар РНБО звернув увагу на те, що останнім часом рф, використовуючи месенджери, транслює відеоконтент, який «не має жодного відношення до ситуації», і спрямований на дискредитацію ЗСУ.

«Наша розвідка попереджає, що рівень інформаційно-психологічних операцій з боку рф зростатиме в геометричній прогресії, потрібно дуже уважно ставитися до інформації. Це виклик для всього світу, а не лише для України», - зазначив Данілов.

Данілов, росія, наступ
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