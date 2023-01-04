В Офісі Генпрокурора порахували кількість воєнних злочинів, скоєних рф з початку війни

З початку повномасштабного вторгнення росії українські правоохоронці зареєстрували 62 210 злочинів агресії та воєнних злочинів.
Про це у Телеграмі повідомила пресслужба Офісу генпрокурора, передає Укрінформ.
Зокрема зареєстровано 62 210 злочинів агресії та воєнних злочинів. З них: 60 477 – щодо порушення законів та звичаїв війни, 67 – планування, підготовки або розв’язання та ведення агресивної війни, 40 – пропаганди війни, 1626 - інші.
Окрім того, правоохоронці зареєстрували 17 335 злочинів проти національної безпеки. З них 10 449 – щодо посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, 1911 – державної зради, 3868 – колабораційної діяльності, 380 – пособництва державі-агресору, 62 – диверсії, 665 - інші.
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