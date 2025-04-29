Білий дім: Трамп хоче бачити постійне припинення вогню в Україні, щоб зупинити кровопролиття

Президент США Дональд Трамп хоче бачити постійне припинення вогню в Україні, щоб зупинити кровопролиття.
Як передає власкор Укрінформу, про це в понеділок заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт, коментуючи заяву російського диктатора володимира путіна про готовність знову оголосити коротке перемир’я на кілька днів.
За словами Левітт, Трамп «вважає, що він дедалі більше розчаровується в лідерах обох країн».
«Він хоче бачити постійне припинення вогню. Наскільки я розумію, володимир путін сьогодні вранці запропонував тимчасове припинення вогню. Президент чітко дав зрозуміти, що спочатку він хоче бачити постійне припинення вогню, щоб зупинити вбивства, зупинити кровопролиття», – сказала речниця.
Хоча Трамп зберігає оптимізм, що зможе укласти угоду, «він також є реалістом, і обидва лідери повинні сісти за стіл переговорів, щоб домовитися про вихід із цієї ситуації», додала вона.
На її думку, зустріч президента Трампа з президентом Володимиром Зеленським під час поїздки до Ватикану свідчить про те, що глава Білого дому докладає багато зусиль і часу для цього, бо хоче бути президентом-миротворцем.
«І це неймовірно складна ситуація і конфлікт, що президент Трамп успадкував від президента Байдена, який дозволив цій війні розпочатися, але він (Трамп - ред.) зосереджений на розв’язанні цієї проблеми», – зазначила Левітт.
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