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Волц: рф та Україна мають дійти згоди

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Сполучені Штати наполягають на якнайшвидшому досягненні мирної угоди між Києвом і москвою. Президент Дональд Трамп не має наміру миритися з затягуванням переговорного процесу.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Майкл Волтц у публікації для видання The National Interest, приуроченій до перших ста днів президентства Трампа.

«Тижні дипломатії привели до розуміння з обох сторін того, що потрібно для досягнення миру. Тепер і росія, і Україна мають швидко дійти згоди, перш ніж президенту Трампу урветься терпець», – написав Волтц.

За його словами, саме Трампу вдалося організувати переговорний процес, у якому одночасно беруть участь і Україна, і росія.

Волтц додав, що в інавгураційній промові глава Білого дому наголосив, що найбільше пишатиметься тим, що його будуть пам’ятати як “миротворця і об’єднувача”.

Трамп, Волтц
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