Волтц: Україна була і залишається однією з найкорумпованіших країн у світі

Радник президента США з нацбезпеки Майкл Волтц назвав Україну однією з найкорумпованіших країн світу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву радника Трампа в інтерв'ю Fox News.
«Україна була і залишається однією з найкорумпованіших країн у світі. Ми завжди повинні захищати наших платників податків, у це вкладено мільярди доларів. Я думаю, що попередня адміністрація не здійснювала належного контролю за коштами, що виділяються», – каже він.
За словами радника Трампа, адміністрація президента США повинна «уважно стежити» за виділенням допомоги Україні.
Водночас Волтц розкритикував Україну за те, що досі не було підписано угоди про видобуток корисних копалин. За його словами, Київ втратив «історичну можливість» підписати угоду.
Згідно з даними антикорупційної організації Transparency International, у 2024 році Україна посіла 105 місце серед 180 країн світу у рейтингу найбільш корупційних країн, отримавши лише 35 балів. Перші місця в рейтингу сприйняття корупції посіли Данія (90 балів), Фінляндія (88 балів) та Сінгапур (84 бали), останні – Венесуела (10 балів), Сомалі (девʼять балів) і Південний Судан (вісім балів).
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