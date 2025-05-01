У росії побоюються, що розв'язана Трампом тарифна війна загрожуватиме економіці рф

російський правлячий режим побоюється, що розв'язана президентом США Дональдом Трампом тарифна війна загрожуватиме економіці рф.
Про це йдеться в прогнозі наближеного до кремля аналітичного Центру макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування (ЦМАКП) на 2025 і 2026 роки.
Аналітики пояснили таке погіршення впливомом "глобальної торговельної війни".
Експерти ЦМАКП заявили, що вона здатна мати на російську економіку "суттєвий, хоч і опосередкований вплив". Дії США призведуть до сильного шоку для економіки країни.
В Китаї тарифна війна припала на момент структурної кризи економіки. Тепер вона перебуває у вікні вразливості.
Глобальний шок може уповільнити світову економіку, а для росії це означатиме суттєві втрати у зовнішній торгівлі та падіння курсу рубля.
Падіння може виявитися досить суттєвим, побоюються аналітики: нині рубль переукріплений, і це може спрацювати як стиснута пружина - російська валюта ослабне теж "з перельотом", виникнуть "курсові гойдалки". В такому разі рубль стабілізується лишень у 2026-2027 роках.
Тоді курс "виходить у коридор 110-113 російських рублів за долар", ідеться в прогнозі ЦМАКП.
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