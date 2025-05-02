Адвокат: "Сірі" схеми на ринку електроніки знищують легальний бізнес

"Сірі" схеми на ринку електроніки створюють недобросовісну конкуренцію та знищують легальний бізнес, адже не дають йому можливості ефективно працювати.
Про це в ексклюзивному коментарі УНН висловив адвокат, ексрадник директора Державного бюро розслідувань Олег Шрам.
"Будь-який контрабандний товар знищує реальний і легальний бізнес, бо не дає можливості тим, хто діє відповідно до букви закону, ефективно працювати, отримувати прибутки, розвиватися. Звичайно, будь-які "сірі", "чорні" чи інші схеми, які дозволяють мінімізувати податки - вони створюють реальну конкуренцію, знищують той білий бізнес, який хоче, готовий, і працює в білу. Йому не дають можливості ефективно працювати" - зазначив Шрам.
Він пояснив, що розслідування податкових порушень передбачає чітку послідовність дій з боку правоохоронців.
"Правоохоронці мусять провести весь комплекс необхідних слідчих процесуальних дій, встановити суму, яка не надійшла до бюджету за той чи інший період, і притягнути їх (винних - ред.) до кримінальної відповідальності. І, відповідно, суд має дати оцінку зібраним доказами і винести відповідний вирок" - пояснив адвокат.
За його словами, після встановлення суми податкового боргу можливі кілька сценаріїв - сплата повної або узгодженої суми з податковим органом (що тягне за собою закриття кримінального провадження), або ж заперечення й розгляд справи в суді.
На запитання, чи можна притягнути до відповідальності компанії, які дробляться на підставних ФОПів, Шрам відповів, що це реально.
"Звичайно, можна. Питання в тому, що тут треба довести не лише розмір несплачених податків зборів, але і винуватість тих осіб, які відповідальні за це. Чи це одна особа, чи це декілька осіб. Щонайменше, це керівник відповідної юридичної особи, головний бухгалтер. Якщо це декілька мереж, то треба з'ясувати, що це за мережі, хто ними керує і хто до цього причетний… Тут має бути кропітка робота, системний підхід роботи органу досудового розслідування, і прокурорів, які мають у цих питаннях розібратися і дати відповідну оцінку" - підсумував адвокат.
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