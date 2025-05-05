Держстат: В Україні можуть відмінити ЄДРПОУ

Державна служба статистики України ініціювала громадське обговорення проєкту розпорядження Кабінету міністрів щодо затвердження плану дій із підготовки законодавчих та нормативно-правових актів, необхідних для поступового припинення функціонування Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).
Про це йдеться у повідомленні Держстату.
Мета реформи — перехід до єдиної цифрової, прозорої та зручної системи ідентифікації суб’єктів господарювання в межах Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (ЄДР), адміністрування якого здійснює Міністерство юстиції.
Це є частиною ширшого процесу цифровізації публічного управління, євроінтеграції та модернізації офіційної статистики.
План заходів, який розроблений у співпраці з Мін’юстом, Мінцифрою, Мінекономіки, Мінфіном та іншими органами виконавчої влади, включає оновлення нормативної бази відповідно до нового закону України "Про офіційну статистику", а також підготовку технічних та юридичних умов для інтеграції функцій реєстрів.
Очікується, що інтеграція в межах одного реєстру дозволить:
Таким чином, підприємства та органи влади отримають зручніші, цифрово-орієнтовані сервіси, а бізнес — менше витрат і вимог до документообігу.
Наразі ЄДРПОУ продовжує працювати у звичному режимі. Громадське обговорення — це лише перший стратегічний етап у плануванні довгострокових змін. Воно триватиме з 25 квітня до 25 травня 2025 року.
Зазначається, що усі охочі — підприємці, фахівці, представники державних структур та громадянського суспільства — можуть ознайомитися з проєктом розпорядження та подати свої пропозиції на сайті Держстату у розділі "Для громадськості" → "Консультації з громадськістю" → "Електронні консультації".
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