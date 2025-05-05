Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не планує йти на третій термін і хоче "передати естафету комусь іншому". Про це він заявив в інтерв'ю "Meet the Press" на телеканалі NBC News.

"Це не те, чим я хочу займатися. Я хочу прожити чотири чудових роки і передати естафету комусь", - заявив Трамп.

При цьому він висловив сподівання, що передасть повноваження члену Республіканської партії.

"В ідеалі — великому республіканцю, щоб він продовжив справу", - сказав президент США.