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Трамп не планує йти на третій термін і хоче передати естафету комусь іншому

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Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не планує йти на третій термін і хоче "передати естафету комусь іншому". Про це він заявив в інтерв'ю "Meet the Press" на телеканалі NBC News.

"Це не те, чим я хочу займатися. Я хочу прожити чотири чудових роки і передати естафету комусь", - заявив Трамп.

При цьому він висловив сподівання, що передасть повноваження члену Республіканської партії.

"В ідеалі — великому республіканцю, щоб він продовжив справу", - сказав президент США.

Трамп
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