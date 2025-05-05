Президент США Дональд Трамп звинуватив інші країни у послабленні американської кіноіндустрії, і оголосив про запровадження 100% мита на всі іноземні фільми. Про це він у неділю, 4 травня, повідомив на своїй платформі Truth Social.

"Я уповноважую Міністерство торгівлі та Торгівельного представника Сполучених Штатів негайно розпочати процес запровадження 100% тарифу на будь-які фільми, що імпортуються до нашої країни та вироблені в іноземних країнах", - написав Трамп.

Він зазначив, що кіноіндустрія в Америці вмирає "дуже швидкою смертю" та звинуватив інші країни, які пропонують заохочення для американських кінематографістів та студій, щоб за його словами, відвернути їх від Сполучених Штатів.

"Це узгодженні зусилля інших країн і, отже, загроза національній безпеці. Це, окрім усього іншого, ще й меседжі та пропаганда", - зазначив він. Трамп додав: "Ми знову хочемо фільми зняті в Америці".