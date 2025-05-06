Трамп: Пропозиція путіна про так зване "триденне перемирʼя" – це "дуже багато" у порівнянні з тим, що було раніше

Президент США Дональд Трамп вважає, що пропозиція владіміра путіна про так зване "триденне перемирʼя" – це "дуже багато" у порівнянні з тим, що було раніше.

Про це він сказав журналістам під час спілкування в Білому домі 5 травня, повідомляє "Європейська правда".

Трамп, говорячи про "мирні зусилля" в контексті російсько-української війни, сказав, що "ми перебуваємо в хорошому становищі для укладення угоди", і обидві сторони цього прагнуть.

"Як ви знаєте, путін щойно оголосив про триденне перемир'я, що не здається великим досягненням, але це дуже багато, якщо знати, з чого ми починали", – сказав він.

Президент США пояснив, що, на його думку, раніше росія не була готова ні до якого "перемирʼя", бо його попередник Джо Байден "три роки не розмовляв з путіним".